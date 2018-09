Sahibinin evden çıkardığı 6 kişilik aile, tek odada yaşıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 çocuk sahibi Rukiye- Menaf Bulut çifti, 2 ay kirayı ödeyemeyince ev sahibinin "Oğlum askerden geldi, evlendireceğim" diyerek, kendilerini çıkardığını öne sürdü. Çocuklarıyla 2 gece sokakta kaldıktan sonra babasının yanına geldiklerini belirten Rukiye Bulut, "Çocuklarımın 3'ü okula gidiyor. Şu an bir odada 6 nüfus kalıyoruz. Yetkililerden yardım eli bekliyoruz" dedi. Yüksekova'ya bağlı İpek Mahallesi'nde, eşi Rukiye ve 4 çocuğuyla yaşayan Menaf Bulut, oturdukları sobalı evin 400 liralık kirasını işsiz olduğu gerekçesiyle son 2 ayda ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi, iddiaya göre, 6 kişilik aileyi "Oğlum askerden geldi, evlendireceğim" diyerek, evinden çıkardı. Çocuklarıyla 2 gece sokakta kalan Rukiye- Menaf Bulut çifti, aynı ilçede oturan babalarının evine yerleşti. Babasının evinde tek odada 6 kişi kaldıklarını anlatan Rukiye Bulut, okuyan 3 çocuğunun eğitiminin aksadığını söyledi. Bulut, "Kalacak yer bulmayınca sokakta kaldık. Burada ev kiraları çok yüksek. Eşim, işsiz. Çocuklarımın 3'ü okula gidiyor. Şu an babamın evinde bir odada, 6 nüfus beraber kalıyoruz. Yetkililerden yardım eli bekliyoruz. Çocuklarıma zar zor bakıyorum. Çalmadık kapı bırakmadık. Birileri sesimizi duysun artık. Çocuklarımı okutamıyorum, kendilerini derslerine veremiyorlar" dedi. 'TEK İSTEĞİM, DERS ÇALIŞABİLECEĞİM EVE YERLEŞMEK' Yüksekova'daki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nun 7'nci sınıfında okuyan Nisanur Bulut (12), okula düzenli olarak gidemediklerini belirterek, "Derslerimiz çok iyiydi; ancak ev sahibi tarafından kapı dışarı edildikten sonra psikolojimiz altüst oldu. Şu an 6 nüfus, bir odada yaşıyoruz. Her gün çaresizliğimize ağlıyoruz. Allah rızası için yetkililer ve yardımseverler bize yardım etsin. Bir yandan öğretmenlerimiz bizden gerekli olan yardımcı ders kitaplarının parasını istiyor. İmkanımız olmadığı için babam alamıyor. Devlet büyüklerimizden bize sahip çıkmalarını istiyorum. Tek isteğim, rahat ders çalışacağım bir eve yerleşmek" diye konuştu.