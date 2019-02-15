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Sahibinin terk ettiği köpek dolmuş durağından ayrılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bodrum'da, çevredekilerin "Can" adını takarak beslediği köpek, bir yıl önce terk edildiği dolmuş durağında sahiplerini bekliyor - Giyim mağazası işletmecisi Burçin Keleş: "Can, bir yıldır bu durakta kendisini terk eden ailesinin geri gelmesini bekliyor. Çok soğuk havalarda eşimle birlikte gelip bahçeye, eve alıyoruz" - "Sabah olduğunda kapıyı tırmalayıp yeniden durağa gelmek istiyor. Evden çıktığı anda, durağa geri gelip kaldığı yerden ailesini bekliyor"

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etraftakilerin "Can" adını verdiği kurt kırması köpek, bir yıl önce terk edildiği dolmuş durağında sahibini beklemeyi sürdürüyor.

İlçedeki bir dolmuş durağında sokağa terk edilen köpek, bir yıldır bırakıldığı noktadan ayrılmayınca çevredekilerin maskotu oldu.

Giyim mağazası işleten Burçin Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oturduğu evin penceresinden gördüğü duraktaki köpeğin gece gündüz aynı noktadan ayrılmadığını farkettiğini söyledi.

Köpeği beslemeye başlayan, soğuk havalarda evine alan Keleş, "Eşimle birlikte ona sahip çıktık. Adını Can koyduk. Bir yıldır bu durakta kendisini terk eden ailesinin geri gelmesini bekliyor. Çok soğuk havalarda eşimle birlikte gelip bahçeye alıyoruz. Sabah olduğunda kapıyı tırmalayıp yeniden durağa gelmek istiyor. Evden çıktığı anda, durağa geri gelip kaldığı yerden ailesini bekliyor." diye konuştu.

- "O mutlu bir yuva istiyor"

Köpeği civardaki esnafın ve semt sakinlerinin çok sevdiğini belirten Keleş, şunları dile getirdi:

"Çevredekiler Can'ı seviyor. Ama o ailesini istiyor. Biz ailesinin gelip onu geri almayacağını biliyoruz. Hikayesini öğrendim. Köpek buraya yakın bir yerde oturan bir aileninmiş. Yan komşuları 'Çok tüy döküyor.' diye tepki gösteriyormuş. Sonra buradan taşındıklarında köpeği durağa terk etmişler. Tepki gösteren komşu hanımla konuşunca hikayeyi öğrendim. Can için yuva arıyorum. Onun mutlu olacağı özel bir yuva olsun istiyorum."

Köpeğe düzgün bir yuva bulamazsa kendisinin sahipleneceğini anlatan Keleş, "Köpeğe bir karne çıkarttım. Gerekli aşılarını da yaptırdım. Kanada'da okuyan çocuğum var. İleri ki süreçte bizim de oraya yerleşme durumumuz olacak. O zamana kadar sahiplenen iyi bir aile bulamazsak, Can'ı gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra sahiplenip oraya götürmeyi planlıyorum." ifadesini kullandı.

İlçedeki hayvan barınağının yetkilileri de barınakta veya sokakta yaşayan bir hayvanın veterinere götürülerek gerekli aşı ve bakımlarının yaptırılarak çip taktırmasının ardından karne çıkartılarak sahiplenebileceğini vurguladı.

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