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Sahibinin yaptığını yapan köpek sosyal medyada beğeniyle izlendi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

Sahibi dil çıkarınca dil çıkaran köpeğin görüntüsü sosyal medyada beğeniyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Dil çıkaran sahibi gören köpek, onun yaptığını yaptı. İşte sahibiyle birlikte dil çıkaran köpeğin sevimli görüntüsü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek dil çıkarma sosyal medya viral

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