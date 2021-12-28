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Şahide Türe kimdir, neden öldü? Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe kaç yaşındaydı?

28.12.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube fenomeni Berkcan Güven ile beraber tanınan ve pek çok kez kamera karşısına geçtiği bilinen Güven'in anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti. Sosyal medyada da oldukça popüler olan Şahide Türe'nin vefat haberi sonrası hayatı ve ölüm sebebi merak ediliyor. Peki Şahide Türe kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Şahide Türe kimdir, neden öldü? Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe kaç yaşındaydı?

YouTube fenomeni Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi. Şahide Türe'nin vefat haberini Berkcan Güven'in babası olarak bilinen Burhan Güven duyurdu.

ŞAHİDE TÜRE KİMDİR?

Ünlü Youtube fenomeni Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Berkcan Güven'in babası Burhan Güven Instagram hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

'Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu.''

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

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Berkcan Güven veya takma ismiyle BEGE 30 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Güven; Türk internet ünlüsü, YouTuber ve şarkıcıdır. Şu anda ise Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyor. YouTube kariyerine 2014 senesinde başlamış olan Güven, özellikle yayımlamış olduğu müzik parçaları ile tanınmakta. Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapmaktaydı, ayrıca Veda filmindeki unutulmaz Atatürk rolüyle tanındı. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmıi olan Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yapmıştır.

İsmini BEGE olarak kısaltmış olan Berkcan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014 tarihinde açılan kanala Eylül 2015'ten beri aktif olarak video yüklenmekte. Mart 2018 itibariyle 3 milyon abone sınırındaki kanalda en çok izlenen video ise bir diss videosu oldu. 'YouTube Benim İşim', yine 26 milyonun üzerinde izlenerek Güven'in en çok izlenen videosu olmuştur.

Berkcan Güven videolarının çok büyük bir kısmında ailesini kullanmakta. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan birçoğu sosyal medyaya çokça izlendi.

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