HABER

Şahidin kuzeni trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Suriye sınırında DAEŞ terör örgütü tarafından şehit edilen ilk asker olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Yalçın Nane’nin 5 yaşındaki Eren Nane, amcasının şehit olduğu Temmuz ayında halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Havuzlubahçe Hudut Bölük Komutanlığı’na bağlı Dağ Hudut Karakolu’nda görev yapan ve 23 Temmuz 2015 tarihinde sınırın Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Astsubay Mehmet Yalçın Nane’nin 5 yaşındaki kuzeni Gaziantep’te meydana gelen kazada halk otobüsünün çarpması sonucu öldü.

Suriye sınırında DAEŞ terör örgütü tarafından şehit edilen ilk asker olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Yalçın Nane’nin 5 yaşındaki Eren Nane, amcasının şehit olduğu Temmuz ayında halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Havuzlubahçe Hudut Bölük Komutanlığı’na bağlı Dağ Hudut Karakolu’nda görev yapan ve 23 Temmuz 2015 tarihinde sınırın Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Astsubay Mehmet Yalçın Nane’nin 5 yaşındaki kuzeni Gaziantep’te meydana gelen kazada halk otobüsünün çarpması sonucu öldü. İddiaya göre Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi 82 nolu cadde üzerinde yaşayan ve 3 çocuğu bulunan Gamze Nane, bir yakınlarının düğünü için 8 yaşındaki kızı İrem’i kuaföre götürmek üzere yola çıktı. Annesi ve ablasının peşinden koşturan ve yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Eren’e, henüz sürücüsü belirlenemeyen 27H0166 plakalı halk otobüsü çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan küçük Eren, yaklaşık 16 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Eren’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Şehit amcası ile aynı ayda öldü
Yalçın Nane’nin şehit olduğu Temmuz ayında 1 yaşında olan olan Küçük Eren’in hiç tanıyamadığı amcasından 4 yıl sonra Temmuz ayında vefat ettiği ortaya çıktı. Babası ile birlikte kazadan 10 gün önce gittikleri havuzda çekilen görüntüleri geriye kalan Eren’in şehit amcası ile aynı ayın içerisinde vefat etmeleri ikinci kez yürekleri dağladı. Otopsinin ardından Eren’in cenazesi, defin edilmek üzere baba Serkan Nane’ye teslim edildi. Küçük Eren, ikindi namazına müteakiben Asri Mezarlık’ta dualarla defin edildi. Cenaze töreninde küçük Eren’in 8 yaşındaki ablası İrem ve arkadaşları, tabutun başında uzun süre ayrılmadı. Eren’in ablası ve arkadaşları göz yaşı ve dualarla arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı
Öte yandan, kazayı yapan halk otobüsü sürücüsünün tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
’Manda Evi’ açılıyor’Manda Evi’ açılıyor
BUSKİ’den Hasanbey Mahallesi’ne alt yapı desteğiBUSKİ’den Hasanbey Mahallesi’ne alt yapı desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.