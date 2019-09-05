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Şahika Ercümen, Akyaka'da dalış yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 21:10 | Son Güncelleme

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Akyaka'da dalış gerçekleştirecek

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Muğla'nın "Sakin Kent"i Akyaka'da dalış yapacak.

Milli sporcu, Akyaka'daki Kadın Azmağı Deresi'nde çevre kirliliğine dikkati çekmek için 9 Eylül Pazartesi günü, Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğinin organizasyonuyla dalış gerçekleştirecek.

Encümen, Azmak kıyısında çevre temizliği etkinliğine de katılacak.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Günay, yazılı açıklamasında, Muğla'nın cennetten bir köşe olduğunu ifade etti.

Özellikle doğal koruma alanı Akyaka Kadın Azmağı'nın büyük özen gösterilmesi gereken bir yer olduğuna dikkati çeken Günay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son yıllarda bu yöreye artan ilgi ne yazık ki kirlilik oranını çok artırdı. Bu şekilde devam ederse bu muhteşem güzellikleri kaybedeceğiz. Dünyada birçok rekora imza atmış milli sporcumuz Şahika Ercümen ile burayla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Kendisi de bizlere destek olmak için buraya geldi. Kadın Azmağı'nın sadece keyifli bir manzara değil, hem su üstü hem de su altı ile muhteşem bir ekolojik denge olduğunu göstermek için kendisi Azmak'ta bir dalış gerçekleştirecek. Biz de hem su altında hem de su üstünde fotoğraflarını çekip bir sergi hazırlayacağız."

Akyaka'daki muhteşem doğanın korunmasını amaçladıklarını ifade eden Günay, bu sayede bölge için farkındalık da oluşturacaklarını belirtti.

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