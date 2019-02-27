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Şahika Ercümen bu kez beyaz kıtada daldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olma unvanını elinde bulunduran serbest dalış dünya şampiyonu Şahika Ercümen, beyaz kıtada anlamlı dalış gerçekleştirdi. Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın açılışı için dalan Şahika Ercümen, eksi 15 derecelik havada koruyucu elbisesi olmadan suya daldı.

Günlerdir süren fırtına sonrası bilim üssünü kurmak için yoğun şekilde çalışan ekipte aktif rol üstlenen Şahika Ercümen, yaşadıkları yorgunluğa ve soğuğa rağmen Türk bayrağını dalgalandırmanın gurur verici olduğunu ve yaşadıkları tüm zorluklara değdiğini söyledi.

Milli sporcu Şahika Ercümen 'Beyaz Kıta'da daldı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı dolayısıyla özel dalış yaptı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.
Türk bilim insanlarıyla kıtada bulunan Ercümen de Türkiye'nin kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulum çalışmalarına destek verdi.
Ercümen, Türkiye Bilimsel Araştırma Kampının kurulmasının ardından Horseshoe Adası açıklarında özel bir dalış gerçekleştirdi.
Soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbise kullanmayı tercih eden Ercümen'in dalışı sırasında hava sıcaklığı eksi 15, su sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü.
Buz dağlarının arasında dalışını yapan Ercümen, nefes kesen soğuğa rağmen suda 1 saat kaldı. Milli sporcu Ercümen'e dalışında Yeni Zelandalı profesyonel serbest dalgıç Jonathan Sunnex eşlik etti.

'ELİMİZDE KAZMA KÜREKLERLE ÇALIŞTIK'

'ELİMİZDE KAZMA KÜREKLERLE ÇALIŞTIK'
Ercümen, AA muhabirine, dalışının harika geçtiğini söyledi.
Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulumu için yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Ercümen, "Elimizde kazma küreklerle çalıştık. Kampın çivilerini çaktık, yeri kazdık ve bilim üssümüzü kurduk. Bunun akabinde ben ve güvenlik dalgıcım ilk defa Horseshoe Adası açıklarında geçici bilim üssümüzün önünde bir dalış gerçekleştirdik." dedi.
Horseshoe Adası çevresindeki fırtına nedeniyle uzun süre gemiden çıkamadığını dile getiren Ercümen, şunları kaydetti:
"Günlerce süren fırtına sonrası bilim üssünü kurmak için çok yoğun bir şekilde çalışıldı, gerçekten çok yorgunduk. O yorgunluğa ve soğuğa rağmen burada bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici, her şeye değer. Hepimiz için ilklerin günü oldu."
Şahika Ercümen, bilim seferi kapsamında kıtaya giden heyete desteği dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.
Milli sporcu Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında ilk dalışını King George Adası'nda gerçekleştirmişti.
Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olma unvanını elinde bulunduran Ercümen, Horseshoe Adası'na ulaşmadan önce sefer rotasındaki Galindez Adası'nda dalış antrenmanı yaptı. (AA)
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Şahika Ercümen dalış Antartika

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