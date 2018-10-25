Şahika Ercümen, dünya rekoru için Salda Gölü'ne dalacak

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Şahika Ercümen, "İlk kez Salda Gölü'nde geçen yıl dalış yapmıştık. Biliyorsunuz hep Bodrum'da, Kaş'ta dalıyoruz. 'Neden Türkiye'nin önemli, değerli bir gölünde dalış yapmayalım?' dedik. Salda dünyanın en temiz 5 gölünden biri. Gölde, tatlı suda kadınlar dünya rekoru hiç denenmemiş. Biz de hem ilk olmak istedik hem de Salda Gölü'nün derinlikleri bilinmezliklerle dolu. Bildiğim kadarıyla bu gölde tüpsüz derin dalış yapılmamış. Biz yaptığımız antrenmanlarla en derine inen ilk insan olduk Salda Gölü'nde. Hedefimiz 25 Ekim günü dünya rekorunu ülkemize getirebilmek ve Salda Gölü gibi önemli bir gölümüzü tanıtırken korunmasına da destek olmak. Çünkü korumadığımız takdirde çok hızlı su kaybı olabilecek ve kirliliğe maruz kalabilecek bir göl. Buranın korunması için çalışmaların artması ve bunun bir parçası olmak için buradayız" dedi.