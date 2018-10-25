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Şahika Ercümen, dünya rekoru için Salda Gölü'ne dalacak

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

2017'de katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere de duyuran serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde daha önce kırılmayan 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış' rekorunu kırmayı deneyecek. Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde yeni bir dünya rekorunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin cennet köşelerinden, beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyuyla görenleri hayran bıraktıran, 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin en derin 3'üncü gölü olan Salda'da; tek nefeste tüpsüz ve paletsiz dalış yapacak olan Şahika Ercümen, ekibiyle 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru' kırmaya çalışacak.

Şahika Ercümen'den yeni rekor girişimi

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Şahika Ercümen, "İlk kez Salda Gölü'nde geçen yıl dalış yapmıştık. Biliyorsunuz hep Bodrum'da, Kaş'ta dalıyoruz. 'Neden Türkiye'nin önemli, değerli bir gölünde dalış yapmayalım?' dedik. Salda dünyanın en temiz 5 gölünden biri. Gölde, tatlı suda kadınlar dünya rekoru hiç denenmemiş. Biz de hem ilk olmak istedik hem de Salda Gölü'nün derinlikleri bilinmezliklerle dolu. Bildiğim kadarıyla bu gölde tüpsüz derin dalış yapılmamış. Biz yaptığımız antrenmanlarla en derine inen ilk insan olduk Salda Gölü'nde. Hedefimiz 25 Ekim günü dünya rekorunu ülkemize getirebilmek ve Salda Gölü gibi önemli bir gölümüzü tanıtırken korunmasına da destek olmak. Çünkü korumadığımız takdirde çok hızlı su kaybı olabilecek ve kirliliğe maruz kalabilecek bir göl. Buranın korunması için çalışmaların artması ve bunun bir parçası olmak için buradayız" dedi.
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Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından 'tatlı suda kadınlar dünya rekoru'nda sınırın 55 metre olarak belirlendiğini; ancak bugüne kadar bu rekorun geçilmediğini vurgulayan Ercümen, "Cumhuriyetimizin 95'inci yılına ithafen bu rekoru ülkemize getirmek istiyoruz. Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor.
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Umarım 25 Ekim günü bu rekoru kıracağız. Kadınlar dünya rekoru 55 metre olarak belirlendi; ama şu ana kadar bunu yapan çıkmadı. Bizim hedefimiz bunu en az 10 metre artırmak" diye konuştu.
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Mevsim şartlarıyla da mücadele ettiğini kaydeden Şahika Ercümen, "Göl suyu sıcaklığı 18 derece civarında. Derinlere indikçe 20 metreden sonra sıcaklık 7- 8 dereceye düşüyor. Soğukla da mücadele ediyorum. Bu da performansımı etkiliyor. Doğa her yönden zorluğunu gösteriyor" dedi.
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Şahika Ercümen Salda Gölü Rekor Denemesi

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