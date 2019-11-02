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Şahika Ercümen, soğuk havaya rağmen farkındalık için Van Gölü'ne daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 19:08 | Son Güncelleme

DÜNYA dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Van Gölü'nün korunmasına dikkat çekmek için Edremit Kent Meydanı'nda soğuk ve yağışlı havaya rağmen Van Gölü'ne dalış yaptı.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- DÜNYA dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Van Gölü'nün korunmasına dikkat çekmek için Edremit Kent Meydanı'nda soğuk ve yağışlı havaya rağmen Van Gölü'ne dalış yaptı.

Edremit Belediyesi'nce bu yıl 10'uncusu düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali kapsamında Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Van'a geldi. Van Gölü'ndeki dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine ve Van Gölü'nün korunmasına farkındalık yaratmak için kente gelen Ercümen, hava muhalefeti nedeniyle bir süre dalış yapamayınca Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile birlikte Edremit'te bulunan Olimpik Binicilik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada ata binen Ercümen, "Van bizi her seferinde çok etkiliyor çok şaşırtıyor. Bugünde burada hiç böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Güzel bir binicilik deneyimi yaşadık. Belediye başkanımız ile birlikte at çiftliğine geldik. Van'da o kadar çok yapılacak şey var ki. Bizde bunun takipçisi olacağız. Sık sık etkinliklere katılmaya çalışacağız. Hava biraz kötü. Dalış yapmayı bekliyoruz. Hava düzeldiği takdirde dalışımızı yapacağız" dedi.

Daha sonra Ercümen ve beraberindekiler Edremit Kent Meydanı'na geldi. Dalış için hazırlıklarını yapan Ercümen soğuk ve yağışlı havaya rağmen Van Gölü'ne dalış yaptı. Bir süre suda kalan Ercümen çıktığında soğuktan konuşmakta güçlük çekti. Ercümen, Van Gölü'nün suyunun her zaman çok soğuk olduğunu fakat bugün kar soğuğu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çok derin bir dalış yapmadık. Sembolik bir dalış yapabildik. Gerçekten fırtına çıktı zar zor suya girebildik. Amacımız Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak Van Gölü'ne yapılabilecek diğer su sporlarına teşvik olabilmek. Van ile ilgili yeni projelerimiz var. Onlar içinde bir hazırlık dalışı oldu aslında. Devamı da gelecek. Suyun altı genelde unutulan bir yer. Atıkların yüzde 70 denizlerin dibinde oluyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sıfır atık projeleri kapsamında devam edecek."

Ercümen'in dalışını izleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise Şahika Ercümen'in Van Gölü için bir farkındalık yaratmak için kente geldiğini söyledi. Vali Bilmez "Kendisine şahsım ve Van halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yazın kabotaj bayramını bu gölde hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Biz Şahika hanıma böyle bir dalış yapması için teklif götürdüğümüzde hiç tereddüt etmeden kabul etti. Bizde Van Gölü'ne dikkat çekmek için davet ettik geldi. Bugünde yağışlı ve soğuk havaya rağmen bir dalış gerçekleştirdi. İnşallah hep beraber devam ettireceğiz” dedi.

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