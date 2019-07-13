BALIKESİR (AA) - Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "nefes teknikleri" eğitimleri verilmeye başlandı.

Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biala ile ilçedeki butik bir otelde, "Doğru nefes nasıl alınır?", "Stres, öfke, kaygı, kriz yönetimi gibi durumlarda nefes çalışmasının önemi", "Farkındalık, konsantrasyon, performans ve motivasyon artırıcı nefes teknikleri" konularında dersler veren Ercümen, kursiyerleri meditasyonla ilgili de bilgilendiriyor.

Şahika Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 seneyi aşkın bir süredir profesyonel sporcu olduğunu belirterek, dalış alanında yeni sporcular yetişmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Asıl hedefinin, her gün binlerce kez alıp verilen nefesin kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Ercümen, "Doğru nefes nasıl alınır, doğru tekniklerle bu nasıl geliştirilir? Kursiyerlerimizle bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

İnsan vücudunun binlerce kez nefes alıp verme işlemini istem dışı ve otomatik olarak yaptığını vurgulayan Ercümen, bu ne kadar kaliteli olursa bedenin daha verimli çalışacağını dile getirdi.