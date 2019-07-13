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Şahika Ercümen'den "doğru nefes" dersleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen ve Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biala, Ayvalık'ta verdikleri eğitimlerde kursiyerlere doğru nefes almanın altın kurallarını öğretiyor - Şahika Ercümen: "Hedeflerimden biri, özellikle genç kızlarımızın, genç sporcularımızın sanatla, bilimle, sporla daha çok buluşmasına vesile olabilmek. Kendi adıma onları sporla, daha çok da su sporlarıyla tanıştırmak istiyorum. Bu anlamda elimi tam da taşın altına koydum, eğitimler veriyorum" - "Kıracağımız dünya rekoru için halen destek arayışlarımız sürüyor. İnşallah ağustos ayının sonunda ülkemize yeni bir dünya rekoru kazandıracağız"

BALIKESİR (AA) - Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "nefes teknikleri" eğitimleri verilmeye başlandı.

Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biala ile ilçedeki butik bir otelde, "Doğru nefes nasıl alınır?", "Stres, öfke, kaygı, kriz yönetimi gibi durumlarda nefes çalışmasının önemi", "Farkındalık, konsantrasyon, performans ve motivasyon artırıcı nefes teknikleri" konularında dersler veren Ercümen, kursiyerleri meditasyonla ilgili de bilgilendiriyor.

Şahika Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 seneyi aşkın bir süredir profesyonel sporcu olduğunu belirterek, dalış alanında yeni sporcular yetişmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Asıl hedefinin, her gün binlerce kez alıp verilen nefesin kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Ercümen, "Doğru nefes nasıl alınır, doğru tekniklerle bu nasıl geliştirilir? Kursiyerlerimizle bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

İnsan vücudunun binlerce kez nefes alıp verme işlemini istem dışı ve otomatik olarak yaptığını vurgulayan Ercümen, bu ne kadar kaliteli olursa bedenin daha verimli çalışacağını dile getirdi.

Sadece rekor kırmaya odaklanmadığını anlatan Ercümen, şöyle devam etti:

"Hedeflerimden biri, özellikle genç kızlarımızın, genç sporcularımızın sanatla, bilimle, sporla daha çok buluşmasına vesile olabilmek. Kendi adıma onları sporla, daha çok da su sporlarıyla tanıştırmak istiyorum. Bu anlamda elimi tam da taşın altına koydum, eğitimler veriyorum. Yer alabildiğim kadar farklı sosyal etkinliklerde yer alıyorum. Bundan sonra da bazı küçük projelerimiz var. Mesela, çocuklarımız için su altını tanıtacak bir çocuk kitabı yazdık. Yakında o proje var. Böylesi sportif etkinliklerle sürekli alttan sporcu yetiştirmeye ve ülkemizin gelecekte bayrağını dalgalandırabilecek yeni sporcuların ortaya çıkmasına katkı sağlamaya çalışıyorum."

- Yeni bir dünya rekoruna hazırlanıyor

Ercümen, özellikle yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarına dikkati çekti.

Bu olayların önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Ercümen, "Verdiğimiz dalış eğitimlerinde, bu tür boğulma durumlarıyla karşı karşıya kalındığında, kişinin kendisini nasıl kurtarabileceğini, neler yapabileceğini ve tabii ki öncelikle yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Kişinin başına bir şey geldiğinde, mesela bir anda dalga çıktığında, geriye dönemediği durumlarda, akıntıya kapıldığında veya su yuttuğu için nefes alamadığı durumlarda ne yapması gerektiğine ilişkin bilgilendirme çalışmaları ve egzersizler yapıyoruz." diye konuştu.

Dalış eğitimleri vermesinin yanı sıra yeni bir rekor denemesine hazırlandığını aktaran Ercümen, "Kıracağımız dünya rekoru için halen destek arayışlarımız sürüyor. İnşallah ağustos ayının sonunda ülkemize yeni bir dünya rekoru kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biala da Ercümen ile Mısır'da tanıştığını belirtti.

Daha sonra Burdur'daki Salda Gölü'nde Şahika Ercümen'e rekor dalışında güvenlik dalgıcı olarak eşlik ettiğini, şimdi ise eğitimler için ikinci kez Türkiye'de bulunduğunu anlatan Biala, şunları kaydetti:

"Dalış sporu, bir sporcu için kendi limitlerini geliştirmek ve kendisini aşmaktır. Bu yüzden de ben bu sporu bir başkasını geçebilmek amacıyla yapmadım. Tam tersine biz Mısır'da antrenman yaparken oradaki dalışlarımda Şahika beni çok destekledi. Şimdi de ben onun antrenmanlarına destek oluyorum. Dalış sporu, aslında sporcuların birbirlerini destekleyebilmek amacını taşıyan bir spor dalı çünkü aşmamız gereken kendi limitlerimiz. Bu yüzden de ben Şahika'ya ve başarılarına bu gözle bakıyorum."

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Ayvalık Balıkesir dalış doğru nefes Şahika Ercümen

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