Sahil güvenliğin şahin gözleri Kuzey Ege’de kuş uçurtmuyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik (SG) Komutanlığının havadaki ekipleri Yunanistan’a gitmek isteyen 41 düzensiz göçmeni tespit etti. Tespit edilen bot içindeki 41 göçmen SG botları tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı özel donanımlı karakol uçakları bölgede 24 saat görev yaparak düzensiz göçmenlerin zaman zaman ölüme giden umut yolculuklarına dur diyorlar.

Edinilen bilgiye göre, saat 03:35’de, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplakada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Afganistan uyruklu 17 erkek, 14 kadın, 10 çocuk, 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede denizden, karadan ve havadan yasa dışı sınır geçişlerine karşı sürekli izlemede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın şahin gözleri Kuzey Ege’de planlanan görevleri dahilinde uçuşlarını yapıyor.



