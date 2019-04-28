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Sahil Güvenlik, boğulmak üzere olan kaçakları kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 15:49 | Son Güncelleme

BODRUM'dan yasa dışı yollarla ve jet skiyle Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 kaçak göçmen, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahil Güvenlik, boğulmak üzere olan kaçakları kurtardı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'dan yasa dışı yollarla ve jet skiyle Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 kaçak göçmen, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.
Bodrum'un Kargı Adası güneyinde bugün saat 02.30 sıralarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, bölgede yarı batık vaziyette jet ski tespit etti. Su yüzeyindeki üç kişinin, zor durumda olduğunu gören ekipler, müdahale etti. Sahil Güvenlik Botu'na alınan 2 Suriye ve 1 Filistin uyruklu kaçak göçmen, kurtarıldı. Jet ski ve kaçaklar kıyıya getirildi. Kaçak göçmenlerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

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Sahil Güvenlik, boğulmak üzere olan kaçakları kurtardıSahil Güvenlik, boğulmak üzere olan kaçakları kurtardı

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