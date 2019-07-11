HABER

Sahil Güvenlik ekipleri 200 kaçak göçmeni yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 21:09 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 200 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri 200 kaçak göçmeni yakaladı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 200 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yasa dışı yollarla göçmenleri yurt dışına geçişini sağladığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, Karaabdullah Burnu önlerinde düzenlenen 4 operasyonda 66'sı çocuk 166 düzensiz göçmen, Dikili ilçesi Bademli önlerinde ise lastik bot içinde 14'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan toplamda 200 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Öte yandan, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla göçmenlerin yurt dışına geçişini sağladığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahil Güvenlik ekipleri 200 kaçak göçmeni yakaladıSahil Güvenlik ekipleri 200 kaçak göçmeni yakaladı

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Kayseri’de Kapuzbaşı Şelaleleri’ne giden yol aşırı yağıştan kapandıKayseri’de Kapuzbaşı Şelaleleri’ne giden yol aşırı yağıştan kapandı
Mardin’de feci kaza: 1 ölüMardin’de feci kaza: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.