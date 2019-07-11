Sahil Güvenlik ekipleri 200 kaçak göçmeni yakaladı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 200 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yasa dışı yollarla göçmenleri yurt dışına geçişini sağladığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, Karaabdullah Burnu önlerinde düzenlenen 4 operasyonda 66'sı çocuk 166 düzensiz göçmen, Dikili ilçesi Bademli önlerinde ise lastik bot içinde 14'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan toplamda 200 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Öte yandan, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla göçmenlerin yurt dışına geçişini sağladığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



