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Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan mültecilere Sahil Güvenlik ekipleri geçit vermedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan mültecilere Sahil Güvenlik ekipleri geçit vermedi. 25 Filistin uyruklu mülteci deniz ortasında kıs kıvrak yakalandı.

Yalıkavak Tilkicik Koyu’ndan denize açılan kaçak göçmenler, yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Yasadışı yollardan Yunanistan’ın Leros Adası’na geçmek için akşam saatlerinde Tilkicik Koyu’ndan fiber tekneye bindirilen Filistinliler kısa süre denizde ilerledikten sonra çevredekiler tarafından ihbar edildi. İhbarı alan Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede ihbara konu tekneyi durdurdu. Fiber teknede bulunan 25 Filistinli Sahil Güvenlik botu ile Turgutreis Limanı’na getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi
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