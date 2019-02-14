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Sahil Güvenlik ekipleri Silivri’de rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında bulunan bir ticari gemide diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla Maltepe Limanı’na getirerek sağlık ekiplerine teslim edildi.Edinilen bilgilere göre,12 Şubat saat 12:25’de Sivri’de açıklarında ticari bir gemide bulunan bir kişi diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlandı.

Sahil Güvenlik ekipleri Silivri’de rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu

Silivri açıklarında bulunan bir ticari gemide diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından botla Maltepe Limanı’na getirerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre,12 Şubat saat 12:25’de Sivri’de açıklarında ticari bir gemide bulunan bir kişi diyabet hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,şahsın ilk müdahalesini yaptıktan sonra sağ ve bilincinin açık olduğunu tespit etti. Daha sonrada Sahil Güvenlik Komutanlığına tıbbi tahliye için haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri,rahatsızlanan şahsı,gemiden tahliye ederek bota aldı. Ekipler tarafından bota alınan şahıs Maltepe Limanı’nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri şahsı hastaneye kaldırdı.

Sahil Güvenlik ekipleri Silivri’de rahatsızlanan vatandaşın yardımına koştu

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