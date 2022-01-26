Sahil Güvenlik Florida Açıklarında Kaybolan 39 Kişiyi Arıyor

ABD Sahil Güvenlik ekipleri Salı günü insan kaçakçıları tarafından kullanıldığı sanılan bir teknenin Florida açıklarında alabora olması sonucu kaybolan 39 kişiyi arıyor.

Devrilmiş tekneye tutunarak hayatta kalan bir kişi yetkililere teknenin Bahamalar’ın Bimini adasından Cumartesi gecesi yola çıktığını ve 39 yolcusunun daha olduğunu bildirdi.

Kazadan sağ kurtulan göçmen, yetkililere teknenin Miami ve Cape Canaveral arasındaki Fort Pierce Körfezi’nin 72,4 kilometre doğusunda battığını ancak yolcuların hiçbirinin can yeleği giymediğini belirtti.

Sahil Güvenlik havadan ve karadan 218 kilometrelik bir alanda arama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Teknedeki yolcuların hangi ülkelerden olduğu ise açıklanmadı.

Florida açıklarında ABD’ye gitmek için yola çıkan çoğu Haitili ya da Kübalı göçmenleri taşıyan kalabalık teknelerin alabora olması ya da batması sık yaşanan bir durum.

ABD Sahil Güvenlik devriye ekipleri Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Bahamalar etrafında devriye geziyor.

ABD Sahil Güvenliği 2021’in Ekim ayından bu yana 127 ve bundan önceki beş yıl boyunca da 7 bin 400 Kübalı göçmeni yakaladı.

Karayip adası Haiti’de artan ekonomik kriz ve çetelerin adam kaçırme eylemleri son yıllarda tekneyle ABD’ye ulaşmaya çalışan Haitili göçmenlerin sayısının da artmasına neden oldu.

