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Sahil güvenlik helikopteri, afetzedeler için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:15 | Son Güncelleme

Samsun'da sel felaketinden etkilenen iki vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle güvenli bölgeye tahliye edildi - Tahliyeye ilişkin görüntüler Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı

Samsun'da sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından, Samsun Terme Çayı bölgesinde sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki vatandaşın kurtarılmasına ilişkin görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde, helikopterden halatla inen bir sahil güvenlik personelinin, iki vatandaşı helikoptere çıkardığı anlar yer aldı.

İki vatandaş daha sonra güvenli bölgeye tahliye edildi.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

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helikopter sahil güvenlik komutanlığı Samsun sel Terme Çayı

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