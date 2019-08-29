HABER

Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Başkanlığın kuruluş, bağlılık, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Başkanlık bünyesinde görev yapacak müfettişlerin ve denetleme üyelerinin seçilme, atanma, hizmet içi eğitim, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, teftişe tabi olan ve denetlenenlerin yükümlülükleri bu yönetmelikle belirlenecek.

Yönetmeliğe göre, Başkanlık, başkan, derece, unvan ve rütbeleri kadrolarında belirtilen grup başkanı, başmüfettiş, müfettiş, denetleme üyesi ve diğer personelden oluşacak.

Başkanlık bünyesinde ana görev fonksiyonu olarak Teftiş Grup Başkanlığı ve Denetleme Grup Başkanlığı bulunuyor.

Başkanlık, birimlerin her türlü iş ve işlemlerini rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş edip ve denetleyecek, personelin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma iş ve işlemlerini yürütecek.

Birimlerde meydana gelen kazalarla ilgili inceleme ve araştırma yapacak olan Başkanlık, kazaların önlenmesinden sorumlu birimleri denetleyerek rehberlik yapacak.

Başkanlık ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca kullanılan raporlara uygun şekilde Başkanlık iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanacak rapor, kontrol listesi ve benzeri belgelerin formatlarını oluşturacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurların göreve hazırlık durumlarını kontrol edecek olan Başkanlık, yetkili makamlarca talep edilen bilirkişilik hizmetlerini yerine getirecek.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Yatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyulduYatağa bağımlı oğluyla yaşam mücadelesi veren annenin sesi duyuldu
Trafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevdeTrafik ışığı olmayan kentteki kavşakta 10 yıldır görevde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denetleme Teftiş ve Tetkik Başkanlığı Resmi Gazete sahil güvenlik komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu 126 bin 200 başvurudan 84 bin 300'ünü sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Son dakika Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

30 lira için dükkan basıp, bıçak ve sopalarla saldırdılar

30 lira için dehşet saçtılar! Bıçak ve sopalarla saldırdılar

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Polis mahalleyi tuttu! Dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.