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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler için operasyon başlattı

GÜNDEM HABERLERİ  | 19.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler için operasyon başlattı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan yaklaşık 40 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK Ege Denizi yumurta ada

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