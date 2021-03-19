HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı: “İzmir açıklarında başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir”

Sahil Güvenlik Komutanlığı: “İzmir açıklarında başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir”

19.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurları tarafından darp edilip elleri kelepçelenerek can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakılan 7 göçmenden 3’ünün kurtarıldığını, 1’inin hastanede hayatını kaybettiğini, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurları tarafından darp edilip elleri kelepçelenerek can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakılan 7 göçmenden 3’ünün kurtarıldığını, 1’inin hastanede hayatını kaybettiğini, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp göçmen için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55’de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden 1’inin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanı’na intikal ettirilerek, 112 Acil Sağlık personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber olduŞanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Şişli'de ahşap binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın!

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada! Yeni koronavirüs önlemi

Türkiye'de vaka artışında ikinci sırada!

Şanlıurfa'da herkes kayıp gençler için seferber oldu

Şanlıurfa'da insanlık zinciri! Herkes seferber oldu

Son Dakika: Çeşme'de lastik bot faciası! 3 kaçak göçmen hayatını kaybetti

İnsanlık dışı olay! Ellerini kelepçeleyip ölüme gönderdiler

Yüz yüze eğitim ile ilgili dikkat çeken araştırma! Velilerin yüzde 54,8’i 'evet' diyor

Yüz yüze eğitimle ilgili kritik araştırma! Yüzde 54 'evet' diyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.