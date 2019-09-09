Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen Perşembe günü saat 06.30'da Sahil Güvenlik uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botunun tespit edildiği hatırlatıldı. Olay yerine bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği, saat 06.45 sıralarında düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlandığı bildirildi. Botun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamaması nedeniyle saat 06.52'de bir sahil güvenlik kontrol botunun daha görevlendirildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"Her iki Sahil Güvenlik botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs, kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir. Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır."