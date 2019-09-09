HABER

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Dikili ilçesi Madra Çayı’nda düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan müdahalenin sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtıldığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen Perşembe günü saat 06.30'da Sahil Güvenlik uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botunun tespit edildiği hatırlatıldı. Olay yerine bir sahil güvenlik botunun sevk edildiği, saat 06.45 sıralarında düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlandığı bildirildi. Botun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamaması nedeniyle saat 06.52'de bir sahil güvenlik kontrol botunun daha görevlendirildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"Her iki Sahil Güvenlik botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs, kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir. Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır."

'YAKITI BİTTİKTEN SONRA ANCAK KONTROL ALTINA ALINDI'

Manevralar sırasında düzensiz göçmen botunda bulunan bir düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik kontrol botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekip kopardığı, yapılan müdahaleler sırasında bir Sahil Güvenlik personelinin ise dirseğinden hafif yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, botun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak amacıyla açavela gönderleriyle (Bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalar) müdahale edilmiş, lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır. Düzensiz göçmen botu, yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir. Düzensiz göçmen sayısının fazla olması sebebiyle bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edilerek saat 09.10’da düzensiz göçmenler emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak sahile intikal ettirilmişlerdir."

Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatıldığı kaydedilirken, olaya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

1

(DHA)

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Çanakkale’de 97 mülteci yakalandıÇanakkale’de 97 mülteci yakalandı
Okula dönüş hediyesi Nata Vega’danOkula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sahil güvenlik komutanlığı izmir göçmen botu

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bırakın giden gitsin!!!
Yunanlılar gibi botlarına ateş açıp patlatsalar daha mı mutlu olacaktınız yani?
Yunanistan direk botlarını patlayıp ortada bırakıyor ve Ve Türkiye tarafına sürüklüyor bizim sahil güvenlik gidip kurtarıyor hepsini olayı bilip bilmeden yorum yapmayın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.