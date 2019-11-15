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Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:29 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı çeşitli branşlarda açıktan atama yoluyla 14 devlet memuru alımı yapacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 12 farklı branşta açıktan atama yoluyla 14 devlet memuru alınacak.

Başvurular, 25 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında sadece "www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvurularda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacak.

Başvuru sonuçları adaylara "www.sg.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Müracaatları uygun görülen adaylar arasından ilandaki kılavuzda belirlenmiş merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak kontenjan miktarının 10 katı aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanacak.

Mülakat sınavına çağrılacak adaylar, 13 Aralık'tan sonra "www.sg.gov.tr" adresinden duyurulacak.

Başvuruya ilişkin branşlar, alım şartları ve diğer detaylara ilişkin bilgilere komutanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek. (AA)

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