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Sahil Güvenlik Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 05:04 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığına sözleşmeli uzman erbaş alımı için ön başvurular başladı - Adaylar başvurularını 23 Mayıs tarihine kadar internet üzerinden gerçekleştirebilecek

Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 13 Mayıs'ta başlayan başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları, 2019 yılı ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete sahil güvenlik komutanlığı Uzman Erbaş

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