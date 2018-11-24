Sahil Güvenlik Komutanlığınca 258 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, Bodrum bölgesinde gerçekleşen bir olayda 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Seferihisar, Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 5 olayda 234 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayların 5'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, biri Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve biri Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 16-23 Kasım'da toplam 7 olay gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 258 düzensiz göçmen yakalandı, bir düzensiz göçmenin cesedi denizden çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Enez bölgesinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, bir olayda 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Ayvalık, Kuşadası, Didim ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 9 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 230 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde bir arama kurtarma korveti, 33 sahil güvenlik botu, 5 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 18 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 511 saat seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında, 26 helikopter (36 saat) ve 5 uçak (23 saat) sortisi ile toplam 59 saat uçuş gerçekleştirildi ve 4 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 371 saat görev icra edildi.

