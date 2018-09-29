Sahil Güvenlik Komutanlığınca 849 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde Bodrum bölgesindeki iki olayda 63 düzensiz göçmen yakalandı bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Bir göçmenin ise denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içindeki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme ve Seferihisar bölgelerinde gerçekleşen 17 olayda 772 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 21-28 Eylül tarihleri arasında 20 göç olayının 17'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, ikisi Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, biri ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 849 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşen bir olayda ise 14 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

- 131 düzensiz göçmen kurtarıldı

Gerçekleşen 20 göç girişiminin 4'ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi ve Sahil Güvenlik unsurları tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında, Bodrum ve Sığacık bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 131 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Foça, Karaburun, Çeşme, Menderes, Kuşadası, Didim, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 20 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 641 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısı Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde, bir Arama Kurtarma Gemisi, 41 Sahil Güvenlik Botu, 11 SAGET, 5 DEGAK Timi ve 16 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 518 saat seyir yapıldı, 27 helikopter (54 saat) ve 5 uçak (26 saat) sortisi ile toplam 80 saat uçuş gerçekleştirildi.

5 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 506 saat görev icra edildi.

