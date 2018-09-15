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Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 546 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 7-14 Eylül'de 546 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi

İçișleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 546 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-14 Eylül'de yaşanan 14 göç olayının 8'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6'sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içindeki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme ve Seferihisar bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 371 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Fethiye bölgesindeki 6 olayda 175 düzensiz göçmen yakalandı 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

- 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Gerçekleşen 14 göç girişiminin 3'ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi ve Sahil Güvenlik unsurlarınca Ayvacık, Çeşme ve Bodrum bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetinde 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde, 29 Sahil Güvenlik Botu, 6 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 15 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlarca bin 62 saat seyir yapıldı, 16 helikopter (39 saat) ve 6 uçak (31 saat) sortisiyle 70 saat uçuş gerçekleştirildi.

4 Mobil Radar (MORAD) Timi tarafından 205 saat görev icra edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen İçișleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

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