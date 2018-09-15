Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 546 düzensiz göçmen yakalandı

İçișleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada 546 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-14 Eylül'de yaşanan 14 göç olayının 8'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6'sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içindeki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Çeşme ve Seferihisar bölgelerinde gerçekleşen 8 olayda 371 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Fethiye bölgesindeki 6 olayda 175 düzensiz göçmen yakalandı 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

- 42 düzensiz göçmen kurtarıldı