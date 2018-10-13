Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 5-12 Ekim tarihlerinde 574 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada yaşanan 16 müdahalenin 7'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup komutanlıkları, 9'u Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Kontrol ve denetimler, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup komutanlıkları sorumluluk sahasındaki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotalarında yoğunlaştı. Foça, Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 7 olayda, 289 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişinin cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotalarında yapılan kontrol ve denetimlerde Bodrum, Didim ve Fethiye'de meydana gelen 9 olayda 285 düzensiz göçmen yakalandı.

- 26 düzensiz göçmen aranıyor