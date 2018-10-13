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Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:56 | Son Güncelleme

Son bir haftada yaşanan 16 olayda, 574 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 5-12 Ekim tarihlerinde 574 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada yaşanan 16 müdahalenin 7'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup komutanlıkları, 9'u Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Kontrol ve denetimler, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup komutanlıkları sorumluluk sahasındaki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotalarında yoğunlaştı. Foça, Ayvacık, Dikili, Çeşme, Seferihisar ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 7 olayda, 289 düzensiz göçmen yakalandı, 8 kişinin cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotalarında yapılan kontrol ve denetimlerde Bodrum, Didim ve Fethiye'de meydana gelen 9 olayda 285 düzensiz göçmen yakalandı.

- 26 düzensiz göçmen aranıyor

Gerçekleşen 16 göç girişiminin 4'ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi.

Sahil güvenlik unsurlarınca Foça, Karaburun, Didim ve Bodrum bölgelerinde icra edilen faaliyetlerde 68 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler tarafından 8 düzensiz göçmenin cesedi denizden çıkarıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen 26 düzensiz göçmenin aranmasına devam ediliyor.

Ayrıca sahil güvenlik unsurlarınca Ayvacık, Çeşme, Seferihisar, Menderes, Didim, Bodrum ve Fethiye bölgelerindeki 13 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 405 düzensiz göçmen ve 14 göçmen kaçakçısının, jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

- 127 saat uçuş gerçekleştirildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla yapılan faaliyetlerde, bir arama kurtarma korveti, 32 sahil güvenlik botu, 5 SAGET, 2 DEGAK timi ve 15 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlarca bin 812 saat seyir yapıldı. 35 helikopter (79 saat) ve 9 uçak (48 saat) sortisiyle 127 saat uçuş gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 5 Mobil Radar (MORAD) timi tarafından 370 saat görev icra edildi.

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düzensiz göçmen İçişleri Bakanlığı sahil güvenlik komutanlığı

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