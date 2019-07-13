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Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarla yapılan denetimlerde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 143 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarla yapılan denetimlerde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 143 kaçak yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçak ve mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 4 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan, İran, Mısır, Filistin, Etiyopya ve Komorlar uyruklu 32'si çocuk, 20'si kadın toplam 143 kaçağı yakaladı.
Öte yandan Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandıSahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandıSahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandıSahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı

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