Sahil Güvenlik uçağıyla tespit edilen 29 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/DİKİLİ (İzmir), DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botla geçiş yaparken devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağının tespit ettiği 29 kaçak göçmen, yakalandı.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 03.30 sıralarında, Dikili Salihleraltı önlerinde lastik botla ilerleyen bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler, lastik botu durdurdu. Afganistan uyruklu 8'i erkek, 6'sı kadın, 15'i çocuk olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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