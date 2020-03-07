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  4. Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı

Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde, sınırı geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenlik güçlerince batırılmak istenen bottaki göçmeleri, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı. Sahil güvenlik ekibi, daha sonra tekne ile Yunan botunu kovalayarak, Türk kara sularından çıkardı. O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik personelinin, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.

Yunanistan'ın, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik sert müdahalesi devam ediyor. Dün İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından geri püskürtüldü. Yunan Sahil Güvenlik botu, göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Bunu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi, duruma müdahale etti.

Batırılmak istenen bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekibi, daha sonra tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalayarak, Türk kara sularından çıkardı.

'YETERLİ Mİ KOMUTANIM?'

O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yunan sahil güvenlik Ege Denizi

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