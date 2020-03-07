Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı

Yunanistan'ın, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere yönelik sert müdahalesi devam ediyor. Dün İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından geri püskürtüldü. Yunan Sahil Güvenlik botu, göçmenlerin bulunduğu botu batırmaya çalıştı. Bunu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekibi, duruma müdahale etti.

Batırılmak istenen bottaki göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekibi, daha sonra tekne ile Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalayarak, Türk kara sularından çıkardı.

'YETERLİ Mİ KOMUTANIM?'



O anlar kameraya yansırken, tekneyi kullanan Sahil Güvenlik çalışanın, "Yeterli mi komutanım?" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA

