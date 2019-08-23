HABER

Sahil Güvenlik zamanla yarıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kiraladıkları gulet tekne epilepsi krizi geçiren kişinin yardımına Sahil Güvelik ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesindeki Hamam koyu’nda demirleyen " Sempatik" isimli gulet teknede Canan Ö.

Sahil Güvenlik zamanla yarıştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kiraladıkları gulet tekne epilepsi krizi geçiren kişinin yardımına Sahil Güvelik ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesindeki Hamam koyu’nda demirleyen " Sempatik" isimli gulet teknede Canan Ö. (52) epilepsi krizi geçirdi.
Teknede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk müdahalesi teknede yapılan Canan Ö., Sahil Güvenlik botuyla Göcek Sahil Güvelik İskelesi’nde bekleyen ambulansa götürüldü.
Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alıntına alınan Canan Ö’nün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik zamanla yarıştı

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdiÜnlü isimler, çocuğunun yanında eski eşi tarafından öldüren babaya tepki gösterdi
Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılarFuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.