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Sahil Güvenlik'in kurtardığı göçmenlere organizatörlük yapana tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a geçmek için denize açıldıkları lastik botun havasının inerek, batmaya başlaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan 34 kaçak göçmene organizatörlük yaptığı tespit edilen ve jandarma tarafından Keşan'da yakalanıp, gözaltına alınan K.Ş.

Sahil Güvenlik'in kurtardığı göçmenlere organizatörlük yapana tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a geçmek için denize açıldıkları lastik botun havasının inerek, batmaya başlaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan 34 kaçak göçmene organizatörlük yaptığı tespit edilen ve jandarma tarafından Keşan'da yakalanıp, gözaltına alınan K.Ş. (54), mahkemece tutuklandı.
Enez ilçesinin Altınkum sahili mevkisinden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen kaçak göçmenler, lastik botla Saros Körfezi'ne açıldı. Göçmenler, denizin ortasında, içinde bulundukları lastik botun havasının inmeye başlaması üzerine yardım talep etti. Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, batmaya başlayan bottaki 12'si çocuk, 7'si kadın toplam 34 Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu göçmenleri kurtardı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 kaçak göçmene organizatörlük yaptığı belirlenen K.Ş.'nin kullandığı aracı Keşan- Malkara yolu üzerindeki Yenimuhacir beldesi kavşağında durdurmak istedi. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan K.Ş., kovalamaca sonucu önü kesilerek, durdurulan aracında yakalanıp, gözaltına alındı. K.Ş.'nin, haziran ayında Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde göçmen kaçakçılığı yaparken, yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edilen K.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Sahil Güvenlik'in kurtardığı göçmenlere organizatörlük yapana tutuklama

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