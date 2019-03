"Sahil Güvenlikte kadınlara çok ihtiyaç var"

ORHAN ONUR GEMİCİ - Sahil Güvenlik İkmal Yüzbaşı Özlem Ayşe Gürsoy, Sahil Güvenlik Komutanlığında kadınlara her zaman ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ben pırıl pırıl gençlerimize, pırıl pırıl denizlerimizde her zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında 13 yıldır görev yapan yüzbaşı Özlem Ayşe Gürsoy, diğer personel gibi sahiller, iç sular, boğazlar ve kara sularında emniyet ve asayişin sağlanması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde bir kadın subay olarak giydiği sahil güvenlik üniformasının kendisi için taşıdığı anlamı AA muhabirine anlatan yüzbaşı Gürsoy, böyle bir günden bahsetmek için öncelikle kadının ne olduğunu anlamak gerektiğini söyledi.

Kadının herkes için anne, eş, kız kardeş anlamına geldiğini ifade eden Gürsoy, kadınlar ile erkeklerin bir paylaşım içerisinde olduğu dünyada, en güzel ve kıymetli görev anneliğin kadınlara verildiğini kaydetti.

- "Kadın gelecek nesli şekillendirir"

Gürsoy, "Her anne evladını yetiştirirken aslında gelecek nesli şekillendirir. Kadın ve erkek arasındaki farklılıklar her zaman kıymetlidir. İnsan gücünün söz konusu olduğu her yerde kadındaki merhamete, şefkate, narinliğe, farklı ve detaylı düşünme yeteneğine ihtiyaç vardır. Aslında toplumların ihtiyacı olan şeyler zamanla yerlerini bulur. İnsanlığın oluşumundan bugüne kadar da maalesef kadınların saygınlığına ihtiyaç duyulacak süreçler yaşanmıştır. Bu süreçler, Kadınlar Günü'nün tarihte yerini almasına sebep olmuştur." diye konuştu.