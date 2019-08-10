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Sahil Güvenlikten havadan ve denizden denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Kurban Bayramı öncesi yurt genelinde yapılan Huzur Operasyonları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Antalya’da havadan ve denizden denetimlerde bulundu - DEGAK timi, Antalya Körfezi'nde dalış yaptı

OKTAY ÖZDEN - İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi yurt genelinde gerçekleştirilen Huzur Operasyonları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Antalya’da havadan ve denizden denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının yurt genelindeki Huzur Operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, helikopter ve botlarla denetim gerçekleştirdi. Günübirlik tur ile balıkçı tekneleri havadan ve denizden kontrol edildi, belgeleri incelendi.

Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi ise Antalya Körfezi'nde dalış gerçekleştirip, su altı okullarının faaliyetlerini denetledi. Havadan iki saat süren denetime katılan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil güvenlik personelinin Antalya'da, yerli, yabancı turistlerin tatillerini huzurlu, mutlu geçirmeleri için havadan, denizden 24 saat denetim yaptığını belirtti.

Bugünkü iki saatlik uygulamada olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını aktaran Köten, sahil güvenlik personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, emniyet ve jandarma trafik ekipleri de kentin farklı noktalarında Kurban Bayram öncesi trafik denetimlerini sıklaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
DEGAK denetim İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik

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