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Sahil Güvenlik'ten İzmir ve Aydın'da tıbbi tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinde, biri bulunduğu teknede rahatsızlanan diğeri ise yaralanan 2 kişi için Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik'ten İzmir ve Aydın'da tıbbi tahliye

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinde, biri bulunduğu teknede rahatsızlanan diğeri ise yaralanan 2 kişi için Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.
İzmir'de, perşembe günü saat 11.55'te, Çeşme'deki Hacettepe Koyu'nda demirli teknedeki bir kişinin rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından sağlık görevlileri eşliğinde bulunduğu tekneden bota alınan hasta, Çeşme Limanı'nda bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilip, hastaneye kaldırıldı. Aynı gün saat 13.15’te de Aydın'ın Didim ilçesindeki Bozbük Koyu'nda ticari tur teknesindeki bir kişinin yaralandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından tarafından tekneden bota alınan yaralı, Didim Limanı’nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Sahil Güvenlik'ten İzmir ve Aydın'da tıbbi tahliyeSahil Güvenlik'ten İzmir ve Aydın'da tıbbi tahliye

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