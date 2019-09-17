Sahil işgâline geçit yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Mudanya, Güzelyalı ve Gemlik sahillerini işgâl eden işletmelere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mudanya, Güzelyalı ve Gemlik-Kumla sahillerinde yaya yolu işgâlleri olduğu ve özellikle işletmelerin plâjlara şezlong koyarak halkın denize girmesini engellediği, kıyı kanununa muhalefet ederek sahil bandını kapattığı yönünde vatandaşlardan şikâyetler aldı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, Bursa Valiliği nezdinde girişimlerde bulundu. Valilik ise kıyı kanununa muhalefet ederek sahillerde işgâle sebebiyet veren işletmelere cezaî müeyyide uygulanması ve işgâllerin kaldırılmasının sağlanması yönünde karar aldı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahil denetimini artırdı.

Zabıta Dairesi Başkanı Esat Yalman, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatı doğrultusunda sahillerde gerekli uyarıların yapıldığını ve teşkilat olarak hiçbir yerde sahil işgâllerine geçit vermeyeceklerini söyledi.



