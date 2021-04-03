Sahil kenarında ölü bulunan Kaymakam Kurt’un cenazesi Adli Tıp’a kaldırıldı

Aydın’ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, sahil kenarındaki ormanların yakınında ölü bulundu. Kaymakam Kurt’un cansız bedeni otopsi için Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, eş Hülya Aksoy ile birlikte Kuyucak Kaymakamlık konutuna geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde korumasına ve şoförüne helallik isteyen mesaj gönderdiği öğrenilen Kaymakam Kurt’un başına kötü bir şey geldiğinden endişe eden güvenlik güçleri ve yakınları Kaymakamı aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucu Kaymakam Kurt’un 61 FL 525 plakalı özel otomobili Akbük Çamlık Koyu yakınlarında bulundu. Bunun üzerine çevrede arama yapan ekipler, Kaymakam’ın cep telefonun CPRS sinyallerini takip ederek ormanlık alanın bulunduğu sahile yakın yerde bulundu. Başından tabanca ile tek el ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt’un intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Kaymakam Yılmaz Kurt’un cenazesi cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi