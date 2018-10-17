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İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki FETÖ mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda 4'ü muvazzaf 32 asker için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da da 36 şüpheli tek tek gözaltına alınıyor. Gözaltılar arasında 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarına yönelik operasyonda 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonlar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı.

4'ü muvazzaf olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL'DA 36 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sabaha karşı 8 ilde eşzamanlı olarak başlatılan operasyon devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Sahil Güvenlik

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
CUMHURİYETÇİ SUBAYLARI TASFİYE EDİP YERİNE İRANVARİ ORDU YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR! Sonunuz kaddafiden beter olsun
artık kabak tadı vermeye başladı.
Kaçın mı diyon ne diyon mynet ?
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