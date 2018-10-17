İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarına yönelik operasyonda 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonlar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı.
4'ü muvazzaf olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı işlemleri devam ediyor.
İSTANBUL'DA 36 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sabaha karşı 8 ilde eşzamanlı olarak başlatılan operasyon devam ediyor.
Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru
Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı
Sivas'ta evlilik hayali kuran inşaat işçisine 44 bin liralık şok!
Operasyon başladı, savaş uçakları hedefleri bombalıyor
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Trump'tan porno yıldızı davalısına ağır hakaret: At suratlı
400 ton, 618 yıl... Tarih böyle taşınıyor
İYİ Parti ve CHP ortak aday çıkaracak iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Okuyucu Yorumları 17 yorum