İstanbul ve Ankara'da düğmeye basıldı! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarına yönelik operasyonda 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonlar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı.

4'ü muvazzaf olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL'DA 36 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sabaha karşı 8 ilde eşzamanlı olarak başlatılan operasyon devam ediyor.

