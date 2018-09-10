Sahil yolunda hafriyat kamyonu devrildi (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU Sahil Yolu'nda hafriyat kamyonu devrildi. Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kaza saat 11.45 sıralarında Zeytinburnu Sahil Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(FOTOĞRAF)
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararı
Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!
Yerel seçim sonu dikkat çeken iddia: 9 belediyeyi kaybedebiliriz
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum