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Sahilde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, sahilleri doldurdu.

Sahilde bayram yoğunluğu

Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, sahilleri doldurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilenler soluğu denizde aldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar serinlemenin keyfini çıkarırken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 39 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken nem oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

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Sahilde bayram yoğunluğuSahilde bayram yoğunluğuSahilde bayram yoğunluğuSahilde bayram yoğunluğu

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