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Sahilde dolaşırken fark etti! Haliç’te ceset şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Karaköy’de denizden ceset çıktı. Vatandaşları ihbarı üzerine deniz polisi tarafından karaya çıkartılan cesetin 40 yaşlarında erkeğe ait olduğu öğrenildi. Metro köprüsündeki vatandaşlar ise çalışmaları film izler gibi izledi.

Sahilde dolaşırken fark etti! Haliç’te ceset şoku

Olay, saat 10.30 sıralarında Haliç Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde dolaşan bir vatandaş, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaş polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki kişiyi alabilmek için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi karaya çıkarttı. Ardından sağlık ekipleri, 40 yaşlarındaki talihsiz adamın; üzerinde yaptığı tetkikler sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

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Çalışmalar sürdüğü esnada metro köprüsündeki vatandaşlar da yaşananları film izler gibi izledi.

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Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın kesin ölüm sebebinin burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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