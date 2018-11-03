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Sahilde fenalaşan Rus turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 20:28 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesine eşiyle tatile gelen şeker ve yüksek tansiyon hastası Rus Yury Stolnov (60), sahilde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Sahilde fenalaşan Rus turist öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesine eşiyle tatile gelen şeker ve yüksek tansiyon hastası Rus Yury Stolnov (60), sahilde fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Manavgat’ta eşiyle birlikte tatil yapan Yury Stolnov, saat 11.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelin sahilinde denize girdi. Suda rahatsızlanan Yury Stolnov, kıyıya geri döndüğünde fenalaşarak yere düştü. Turiste ilk müdahale çevredekiler ve otel doktoru tarafından yapıldı. Otel yetkililerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yury Stolnov’un şeker hastası olduğu ve yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yury Stolnov’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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