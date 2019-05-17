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SAHİLDE GEMİ SÖKÜM ÇALIŞMALARINI İZLEYEN İŞADAMININ ÜZERİNE BETON BLOK DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 17:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İstanbul DHA Pendik'te deniz kenarında kurulan platformda yapılan çalışmaları izleyen gemicilik firmasında yöneticilik yapan iş adamının üzerine beton blok düştü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İstanbul DHA
Pendik'te deniz kenarında kurulan platformda yapılan çalışmaları izleyen gemicilik firmasında yöneticilik yapan iş adamının üzerine beton blok düştü. Yaralanan işadamı hastaneye kaldırıldı.
Türkiye kıyılarında terk edilmiş, karaya oturmuş ve batık halde bulunan gemileri ihale yoluyla denizden çıkaran bir gemicilik firmasında yöneticilik yapan işadamı Ali Tamer Sukes, bir batık gemiyi çıkarma çalışmalarını izlemek için Pendik sahiline geldi. Sahilde kurulan platformda yapılan çalışmaları izleyen Sukes'in saat 15.30 sıralarında vinç ile çıkartılan beton bloktan kopan parça düştü. Kıyıya getirilen Sukes, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sukes'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

HAYALET GEMİ TALLAS'IN DA İHALESİNİ ALMIŞTI
Ali Tamer Sukes'in yönetici olarak çalıştığı firma, geçen yıl Zeytinburnu sahilinde karaya oturan Kamboçya bandralı Tallas isimli geminin enkaz kaldırma çalışmalarını üstlenmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Olayın yaşandığı sahil
-Denizin ortasına kurulan platform
-Görgü tanığı ile röp
-Acil servisin önünden görüntüler
-Genel ve detay

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