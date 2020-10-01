Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı! Çenesini kırdılar

Korkunç olay, 30 Eylül Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında, Kozlu sahilinde meydana geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Çağatay Çelik, intörn olarak görev yaptığı acil servisteki mesaisinin ardından 1 gün sonra okulunda yapacağı sunum nedeniyle arkadaşlarıyla stres atmak için yürüyüşe çıktı. Çelik, sahilde arkadaşlarıyla gitar çalıp, şarkı söyledi. Eve gitmek için toparlanan Çelik ve arkadaşlarına, yanlarına gelen 3 genç saldırdı. Yanındaki 2 arkadaşı kaçarken, Çelik ise 3 kişinin tekme tokat saldırısına uğradı. Çenesi kırılan Çelik, güçlükle kaçarak, polisi ve ailesini aradı.

'LİSANSLI BOKSÖR' İDDİASI

Sahile gelen polis ekipleri, Mert B., Murat B. ve G.K.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, lisanslı boksör olduğu iddia edilen Mert B. ve Murat B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. G.K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SİGARA YOK' DEYİNCE YUMRUK YEMİŞ

Öğrenim gördüğü tıp fakültesi hastanesinde tedaviye alınan Çağatay Çelik, çenesinden ameliyat oldu. Kırılan çenesinin sol ve sağ kısmında vidalar takılan Çelik, güçlükle konuşabiliyor. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Çelik, hastanedeki görevinden çıktıktan sonra 1 gün sonraki sunumu öncesi arkadaşlarıyla stres atmak amacıyla sahile gittiklerini söyledi. Çelik, "Stres atalım, diyerek sahilde gitar çalıyorduk. Eve dönmek için gitarı çantasına koyarken 3 kişi bize yaklaştı. İçlerinden biri, bana, 'Kardeş bana da bir şarkı çal' dedi. İstek bir şarkıda bulundu. Ben de 'Tabi, çalarız' dedim. Tam oturdum, gitarı çıkardım, çalacağım; bana gelip 'Sende sigara var mı?' dedi. Ben de 'Sonunu içtik, bende daha yok' dedim. Bunun üstünde hiç beklemediğim şekilde aniden bir yumruk yedim" diye konuştu.