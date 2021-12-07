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  4. Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı

Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı

07.12.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'daki Praia do Forte plajında, cinsel ilişkiye giren çift, polis tarafından gözaltına alındı.

Sahilde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı

Rio de Janeiro'daki Cabo Frio Plajı'nda kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. 4 Aralık'ta bir turistin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde sevgililerin plajda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdikleri görüldü.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜ SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İlk bakışta mayolarının üzerinde olduğu düşünülen çiftin çıplak şekilde bulunduğu ve net olarak ilişkiye girdiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

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Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Brezilya polisi harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Genç çift, halka açık alanda cinsel ilişkiye girmeleri nedeniyle gözaltına alındı. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren Cabo Frio Belediye Meclisi, konunun takipçisi olduklarını ve halka açık bir noktada cinsel ilişkiye girmenin suç teşkil ettiğini vurguladı.

Genç çift, önümüzdeki günlerde bu suçtan dolayı mahkemeye çıkarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Brezilya
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