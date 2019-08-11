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Sahilde kaçak boğa paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahildeki kalabalığın arasına girdi.

Sahilde kaçak boğa paniği

Semih ŞAHİN-Feyzi SARIKAYA/GEMLİK, (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sahildeki kalabalığın arasına girdi. Büyük korkuya neden olan boğa, yaklaşık yarım saat süren çabaların sonunda yakalanabildi.
Gemlik ilçesinin sahil beldesi Küçük Kumla'da dün gece yaşanan olayda, hayvan pazarından satın alınan kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Sokak aralarına girerek gözden kaybolan boğa, sahile koştu. Sıcak havada serinlemek isteyenlerin doldurduğu sahilde boğayı görenler korkuyla sağa sola kaçtı. Bir apartmanın bahçesınde sıkıştırılan boğa, vatandaşların da yardımıyla yakalandı. Boğanın sahilde koştuğu ve vatandaşların kovaladığı anlar, cep telefonu kameralarılarıyla kaydedidi.

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Sahilde kaçak boğa paniği

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