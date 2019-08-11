Sahilde kaçak boğa paniği

DÜZELTME - "Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak" başlıklı haberimizin başlık, birinci ve üçüncü paragraflarında yer alan "bin 50" ifadesi, "10 bin 500" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımız