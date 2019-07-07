HABER

Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 19:34 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, sahildeki kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen Umut Barkan Demirkan (20) yaralandı.

Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, sahildeki kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen Umut Barkan Demirkan (20) yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Demirkan, Sahil Güvenlik ekiplerince botla kurtarıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, Adaburnu mevkisinde meydana geldi. Sahil kenarındaki kayalıklara tırmanmaya çalışan Umut Barkan Demirkan, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten kayalık alana düşüp, yaralandı. Demirkan'ın düştüğünü gören plajdakiler, durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, botla kayalıklara gelip, Demirkan'ı aldı. Karakum İskelesi'ne getirilen yaralı Demirkan, durada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hasranesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Umut Barkan Demirkan, "Kayalıklardan tırmanırken ayağımın altındaki taş gevşedi ve kaydım. Yuvarlanarak 3-4 metre yükseklikten taşların üzerine düştüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldıSahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldıSahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldıSahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacakBakan Soylu: Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak
Zincirleme kazada ölen adam, toprağa verildiZincirleme kazada ölen adam, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.