Sahilde kayalıklardan düşerek yaralanan genç, kurtarıldı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, sahildeki kayalıklara tırmandığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen Umut Barkan Demirkan (20) yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Demirkan, Sahil Güvenlik ekiplerince botla kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Adaburnu mevkisinde meydana geldi. Sahil kenarındaki kayalıklara tırmanmaya çalışan Umut Barkan Demirkan, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten kayalık alana düşüp, yaralandı. Demirkan'ın düştüğünü gören plajdakiler, durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, botla kayalıklara gelip, Demirkan'ı aldı. Karakum İskelesi'ne getirilen yaralı Demirkan, durada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hasranesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Umut Barkan Demirkan, "Kayalıklardan tırmanırken ayağımın altındaki taş gevşedi ve kaydım. Yuvarlanarak 3-4 metre yükseklikten taşların üzerine düştüm" dedi.

