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Sahilde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 23:05 | Son Güncelleme

Samsun’da sahilde bisikleti ile gezerken kaybolan 6 yaşındaki çocuk denizin içinde ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Dereköy Balıkçı Barınağında meydana geldi.

Samsun’da sahilde bisikleti ile gezerken kaybolan 6 yaşındaki çocuk denizin içinde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Dereköy Balıkçı Barınağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Mehmet Çınar Şahin dedesi ile birlikte sahile gitti. Dedesi kayıkla denize açılan çocuk, bisikleti ile sahilde gezerken kayıplara karıştı. Çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi aramaya çıktı. Olay jandarmaya haber verildi. Mehmet Çınar Şahin’in bisikleti sahildeki kayıkların yanında bulundu. Çocuğun oynarken kayıkların üzerinden denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine olay yerinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmalarında Mehmet Çınar Şahin’in cansız bedeni saat 22.00 sıralarında sahile yakın bir mesafede denizin 1.5 metre içinde bulundu. Oğlunun ölüm haberini alan baba Serkan Şahin gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun cenazesi denizden çıkartılarak otopsi için 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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